Tir tampona tre automobili vicino ai caselli di San Gregorio, traffico paralizzato

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada Messina-Catania, nei pressi dei caselli di San Gregorio. Secondo le prima informazioni un tir adibito al trasporto di frutta ha travolto tre automobili che procedevano in direzione dei caselli. Uno dei mezzi è stata scaraventato fuori dalla carreggiata. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni dei feriti mentre si registrano lunghe code.

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