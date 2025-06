Incidente lungo la tangenziale di Catania, intervento dell’elisoccorso. Lunghe code

Foto L. Lo Monaco

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Catania. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli San Giovanni Galermo e Misterbianco. Tra i coinvolti c’è un centauro per il quale è stato necessario l’intervento di un mezzo di soccorso aereo. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Si registrano lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.