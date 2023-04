Foto di Carlo Diolosa

Catania: incidente in tangenziale, code chilometriche in direzione Siracusa

Ennesimo incidente stradale lungo la tangenziale di Catania. Il sinistro è avvenuto questa mattina nei pressi dello svincolo per la zona industriale nord, in direzione Siracusa. Al momento si registrano lunghe code per diverse chilometri. IN AGGIORNAMENTO