Incidente sul lavoro a Monreale, operaio cade dal tetto e muore

Foto generata con IA

Ennesimo incidente sul lavoro nel Palermitano. La vittima è Antonio Alongi, un operaio edile di 55 anni, precipitato nel vuoto stamani mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione sul tetto di una villetta a Monreale. Per l’uomo, caduto da un’altezza di circa tre metri, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. «Ancora una volta il mondo del lavoro paga un prezzo inaccettabile sul fronte della sicurezza sul lavoro, quello della vita dei lavoratori. Siamo vicini alla famiglia della vittima dell’ennesima tragedia. Siamo stanchi e addolorati, la frequenza di questi gravi episodi ci allarma», spiega Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani.