Incidente stradale sulla Bronte-Adrano: coinvolti tre mezzi, tra cui una jeep della Forestale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo mezzogiorno, sulla strada statale 284 tra Bronte e Adrano. Coinvolti tre mezzi: si tratta di una due macchine e di una jeep del Corpo forestale; quest’ultima è rimasta adagiata su un lato. Ancora da accertare le cause dell’incidente, in un tratto di strada che in quel momento era bagnato a causa della pioggia. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita, ma in maniera non grave.