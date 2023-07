Borgo, incidente tra due automobili all’incrocio tra via Etnea e via Monserrato

Un incidente stradale si è registrato stasera nei pressi di piazza Cavour, meglio nota come piazza Borgo, a Catania. L’impatto, per cause in corso di accertamento, è avvenuto all’incrocio tra via Etnea e via Monserrato. Secondo le prima informazioni sono due i mezzi coinvolti: si tratta di una Seat Leon e di una Dacia grigia. Il primo mezzo ha subito dei danni alla fiancata sinistra mentre il secondo dopo l’impatto ha perso il paraurti anteriore. Stando alle prime informazioni non ci sono persone ferite.