Un morto e due feriti in un incidente sulla strada statale 121. Tratto chiuso al traffico

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 121 Catanese. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto e un mezzo pesante si sono scontrati in un impatto violento. Al momento la strada è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Bolognetta e Misilmeli, in provincia di Palermo. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 239,500. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada provinciale 77, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.