Incidente stradale: frontale nel Ragusano, muore 64enne

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Una donna di 64 anni è morta e un uomo di 58 è rimasto gravemente ferito gravemente. Lui è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. È questo il tragico bilancio di uno scontro frontale che ha coinvolto, nel pomeriggio di oggi, una Volkswagen Golf condotta dalla donna e una Opel alla guida della quale c’era il 58enne. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 18 che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. La donna la stava percorrendo in direzione Santa Croce; l’Opel proveniva dalla direzione opposta. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte della polizia locale di Vittoria. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.