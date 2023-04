Incidente stradale, bimbo di sei anni ricoverato in Terapia intensiva. Ferita la sorella di due anni

Un bambino di sei anni è in Terapia intensiva dopo un incidente in cui sono rimasti feriti la sorella di 2 anni e la mamma di 35 anni. L’incidente, uno scontro tra la loro Toyota Aygo e un’auto, è avvenuto sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria, in provincia di Palermo. Il più grande dei due fratelli è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato all’ospedale dei bambini. La donna ha riferito ancora sotto choc di un’auto di colore scuro che le avrebbe tagliato la strada costringendola a fare una brusca sterzata. Sono state sequestrate le immagini dei sistemi di videosorveglianza.