Incidente stradale autonomo alla zona industriale di Catania

Un incidente stradale autonomo si è verificato, dopo le 18, alla zona industriale di Catania. Una donna, alla guida di una Suzuky bianca, è finita fuori strada con la macchina che si è adagiata su un fianco. Il sinistro, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, è avvenuto lungo la stradale Giovanni Agnelli. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorritori hanno messo in sicurezza la guidatrice, a quanto pare una giovane, per poi trasportarla in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Le sue condizioni non sarebbero gravi.