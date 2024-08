Scontro tra auto e moto nel Ragusano: morto un 18enne

Foto di Franco Assenza

La notte scorsa un 18enne, Kevin Nicosia, è morto in un incidente stradale nel Ragusano. Lo scontro tra la moto del ragazzo – una Honda – e un’auto, una Lancia Y, è avvenuto intorno a mezzanotte sulla strada provinciale 2 Vittoria-Acate, nel tratto in cui incrocia la strada statale 115. Sul posto – oltre al personale del 118 – c’era la polizia locale di Vittoria, in provincia di Ragusa, che ha effettuato i rilievi del caso.