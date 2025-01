Statale 640: incidente tra una Fiat Panda e un mezzo pesante, ferita una ragazza

A causa di un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda e un mezzo pesante, la strada statale 640 degli Scrittori è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni ad Agrigento, al chilometro 8,900. Il traffico è deviato sulle arterie della viabilità locale. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano Grandangolo Agrigento ad avere la peggio è stata una ragazza, che era alla guida della Fiat Panda. La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.