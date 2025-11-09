Ennesimo incidente stradale lungo la statale 284. Per causo in corso di accertamento due automobili, una Nissan Juke e una Smart, si sono scontrate. Sono tre le persone condotte in ospedale, come riporta Video Star. Due di queste viaggiavano all’interno del suv. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò con i colleghi […]
Foto di Video Star
Incidente lungo la strada statale 284, tre feriti trasportati in ospedale
Venerdì l’incidente di un camion sulla statale 284
Soltanto due giorni fa un tratto della statale è stato interdetto alla circolazione dopo un incidente. In contrada Scalilli, in territorio di Paternò, un mezzo pesante è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco.