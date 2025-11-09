Foto di Video Star

Ennesimo incidente stradale lungo la statale 284. Per causo in corso di accertamento due automobili, una Nissan Juke e una Smart, si sono scontrate. Sono tre le persone condotte in ospedale, come riporta Video Star. Due di queste viaggiavano all’interno del suv. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò con i colleghi di Biancavilla.

Venerdì l’incidente di un camion sulla statale 284

Soltanto due giorni fa un tratto della statale è stato interdetto alla circolazione dopo un incidente. In contrada Scalilli, in territorio di Paternò, un mezzo pesante è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco.