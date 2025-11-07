Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 284, in contrada Scalilli in territorio di Paternò. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per l’autista, considerato il quadro clinico, è stato necessario l’intervento di un mezzo di soccorso aereo. Si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.