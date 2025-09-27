Foto di amismedical

Incidente in territorio di Bronte lungo la strada statale 284, al chilometro 22 e 600. Due le auto coinvolte nello schianto che ha provocato quattro feriti, tra cui un bambino piccolo. A riportare la notizia è Video Star.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente, in territorio di Bronte lungo la statale 284, sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del guoco e le forze dell’ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.