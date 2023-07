Chiusa per incidente la statale 115, scontro tra due mezzi. Interviene l’elisoccorso

La strada statale 115 Sud Occidentale Sicula è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 227, a Licata, in provincia di Agrigento. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.