Strada degli Scrittori: mezzo pesante si ribalta, ferito il conducente. Traffico bloccato

Un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente lungo la statale 640 Strada degli Scrittori. Nell’incidente l’autista è rimasto ferito. Le cause che hanno causato il sinistro autonomo sono ancora in fase di accertamento. Intanto, il traffico è bloccato provvisoriamente in prossimità del chilometro 63 nel territorio di Caltanissetta. Sul posto dell’incidente è intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.