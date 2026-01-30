Incidente sulla statale Palermo-Agrigento: tre morti

Incidente sulla strada statale Palermo-Agrigento, con un tragico bilancio: tre morti in uno scontro tra camion e auto. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un’automedica. E le vittime sarebbero proprio un paziente dializzato e i due operatori sanitari che lo stavano trasportando. L’impatto è avvenuto nel territorio di Misilmeri, nella zona di contrada Coda di volpe. Teatro, solo nell’ultima settimana, di almeno tre incidenti, complici – secondo le prime ricostruzioni – la velocità e la strada bagnata. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico è bloccato: istituita uscita obbligatoria a Misilmeri.