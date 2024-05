Incidente sulla statale 626 Caltanissetta-Gela: un morto e nove persone ferite

Incidente mortale ieri sera sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela. A scontrarsi sono state un’auto a sette posti e un’altra automobile. Il conducente di quest’ultima è morto e due persone che viaggiavano con lui sono rimaste ferite. Ferite anche le sette persone che viaggiavano nell’altra macchina. L’incidente è avvenuto all’altezza del viadotto Capodarso, in territorio di Caltanissetta, e l’impatto sarebbe stato molto violento.

La vittima è il 50enne Giancarlo Collura, originario di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Tra le persone ferite alcune sono gravi, ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione – le indagini sono ancora in corso – l’auto a sette posti avrebbe invaso la corsia opposta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e il personale del 118.