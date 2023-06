Statale 118: scontro frontale tra Marineo e Bolognetta. Traffico deviato sulla provinciale 77

Sulla strada statale 118 Corleonese Agrigentina, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 4,400, il traffico è temporaneamente rallentato tra Marineo e Bolognetta, nella città metropolitana di Palermo. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente.

Il traffico in direzione Agrigento/Marineo è deviato sulla strada provinciale 77. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.