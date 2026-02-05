Incidente autonomo sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Ribera, nell’Agrigentino: un’auto è finita in una scarpata. Il mezzo, dopo aver sbandato per cause ancora da accertare, è finito fuori strada poco prima del viadotto Platani. Non si registra nessun ferito e tutti gli occupanti sono stati estratti dall’auto. La statale è al momento chiusa al chilometro 147,200 per consentire i rilievi della Polizia stradale. Sul posto anche il personale Anas.