Palermo, incendio in una casa in via De Borch: donna intossicata

01/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incendio, stamattina, in una casa in via De Borch, traversa di via Oreto, a Palermo: una donna intossicata. I vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 7 di oggi, trovando l’appartamento al secondo piano del tutto invaso dalle fiamme. Per precauzione, l’intero stabile è stato evacuato, facendo allontanare cinque famiglie. La donna che si trovava all’interno della casa avvolta dalle fiamme è stata trasferita in ospedale, per un controllo dovuto ai fumi inalati. Si indaga sulle cause dell’incendio-

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