Foto generata con AI

Incidente autonomo sulla Siracusa–Catania, all’altezza dello svincolo di Lentini, adesso chiuso. Stamattina il conducente di un tir è andato fuori strada, rimanendo ferito nell’impatto con il guardrail, cu sui il mezzo si sarebbe ribaltato. Sul posto sia le pattuglie della polizia stradale che il personale del 118. Lo svincolo per Lentini è stato chiuso per consentire le operazioni di recupero del mezzo, liberando la strada. Il traffico in direzione Catania è stato dirottato sulla strada statale 114.