Statale 123, scontro tra scuolabus e due auto: due feriti

Un incidente si è verificato nell’Agrigentino, lungo la statale 123 che collega Canicattì a Campobello di Licata. Stando a quanto si apprende, si sarebbe verificato uno scontro che avrebbe coinvolto due auto e un pullman scolastico. Il bilancio sarebbe di due feriti, i conducenti delle auto coinvolte: si tratterebbe di un 22enne di Ravanusa che era alla guida di una Fiat Panda, mentre l’altro sarebbe un 70enne residente in Germania e alla guida della Peugeot. Illesi i 60 studenti a bordo del bus, che hanno atteso un altro mezzo per raggiungere gli edifici scolastici. Sul posto sono intervenuti l’Anas e i carabinieri di Campobello di Licata per i rilievi del caso.