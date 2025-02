Scordia, auto finisce in una scarpata a venti metri: due giovani incastrati tra le lamiere

Un’auto con a bordo due giovani è finita in una scarpata a Scordia, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 29, all’altezza del cimitero cittadino. Stando a quanto emerso finora dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’auto avrebbe urtato il muretto di contenimento della carreggiata, distruggendolo e precipitando nella scarpata sottostante per oltre venti metri. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

A bordo della macchina c’era una coppia di fidanzati di Scordia – 26 anni lui e 22 anni lei – di ritorno da un serata tra amici. È stato un passante a notare l’auto nella scarpata e chiamare il 112. I carabinieri, arrivati sul posto prima degli operatori sanitari, hanno deciso di intervenire. Uno dei due ragazzi, l’unico cosciente, ha risposto che erano entrambi incastrati tra le carcasse dell’auto.

Così i militari sono scesi nella scarpata e hanno tentato di farsi strada tra le lamiere della macchina che era capovolta su una fiancata sul letto del torrente Cava. È stato anche necessario tagliare la vegetazione con una cesoia per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i due giovani che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: il 26enne al Pronto soccorso del Policlinico e la 22enne a quello del San Marco di Catania. Stando a quanto emerso, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.