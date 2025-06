Scontro tra scooter sulla statale 113 a Carini: grave un 61enne

Foto di Marta Silvestre

Grave incidente stradale questa mattina a Carini, lungo la strada statale 113, all’altezza di via Prato. Un uomo di 61 anni, identificato con le iniziali A.C., è rimasto gravemente ferito mentre era alla guida di una Vespa Piaggio. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi sul posto, la Vespa guidata dal 61enne viaggiava a velocità sostenuta insieme a un’altra Vespa, con cui si sarebbe verificato un contatto accidentale. A seguito dell’urto, uno dei due scooter è finito contro un muro sul lato destro della carreggiata, mentre l’altro ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario.

Tutti e tre i veicoli sono stati sequestrati per accertamenti, mentre le autorità stanno verificando le esatte dinamiche dell’incidente e la posizione dei conducenti coinvolti. Le condizioni del 61enne, trasportato d’urgenza in ospedale, destano particolare preoccupazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.