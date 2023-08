Gela, scontro frontale tra motoape e scooter: tre feriti

Un incidente si è verificato a Gela, nel Nisseno, in via dell’Acropoli. Stando alle prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di uno scontro frontale in cui sono stati coinvolti due mezzi: una moto e una motoape. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote che, a seguito dell’impatto, sarebbe finito sull’asfalto. A bordo della motoape, invece, c’erano due persone. Il bilancio sarebbe di tre feriti, tutti soccorsi dal 118 arrivato sul posto. Sul sinistro sta indagando la polizia municipale.