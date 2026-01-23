Incidente lungo la strada provinciale 10, lunghe code

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 19 lungo la strada provinciale 10, tra Mascalucia e Massanunziata. Nel sinistro, secondo quanto riferito da un testimone, è rimasta coinvolta una Fiat Punto. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Lungo l’arteria si registrano lunghe code.