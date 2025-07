Schianto in piazza Dante a Tremestieri Etneo: tre feriti

Serata movimentata a Tremestieri Etneo, dove un violento incidente stradale si è verificato in piazza Dante. Come riportato dal sito 95047.it, uno scooter TMax si è scontrata con un’autovettura in circostanze ancora da chiarire. Lo scooter è andato completamente distrutto e tre persone sono rimaste ferite, tra cui il centauro e i due occupanti dell’auto. Tutti sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno risulterebbe in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine, con il supporto dei carabinieri, hanno delimitato l’area dell’incidente per consentire i rilievi e garantire la sicurezza della zona. L’incidente ha causato un blocco del traffico nell’intera area, con disagi alla circolazione.