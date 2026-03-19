Incidente lungo la Palermo-Catania, coinvolti tre mezzi pesanti

Foto di Anas

A causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti, lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 si registra traffico rallentato con code in corrispondenza dello svincolo di Villabate, in provincia di Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.