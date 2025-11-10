Foto di 118 Sicilia

Incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito grave nello scontro tra auto e furgone

10/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Nello scontro tra un’auto e un furgone, hanno perso la vita due persone, mentre una terza è rimasta gravemente ferita. L’impatto ha coinvolto un furgone Iveco, con le effigi della catena di arredamento Mondo Convenienza, e una Peugeot 307. I conducenti dei due mezzi sono morti sul colpo, mentre un ragazzo di 27 anni, che viaggiava a bordo del mezzo pesante, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Verifiche sulla dinamica dell’incidente sulla Palermo-Agrigento

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi, che hanno chiuso temporaneamente il tratto per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

