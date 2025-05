Schianto all’alba a Palermo, 23enne grave dopo l’impatto contro le barriere del tram

Foto di Dario De Luca

Una ragazza di 23 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia dopo un violento incidente stradale avvenuto questa mattina a Palermo. Alla guida di una Peugeot 107, la giovane ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro le barriere del tram in viale Regione Siciliana. Lo scontro ha distrutto la parte anteriore del veicolo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso e hanno allertato il 118. La ragazza è stata trasportata in ambulanza in codice rosso, con prognosi riservata. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica per i rilievi. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.