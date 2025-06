Scontro frontale tra un’auto e un furgone a Palagonia: otto feriti

Otto feriti in uno scontro frontale tra un’auto e un furgone. L’incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 4.30, nel territorio di Palagonia (in provincia di Catania) in via Palermo (il ponte di ferro). A bordo della vettura viaggiavano due persone; nel furgone, invece, otto braccianti agricoli. Per cause che non sono ancora state chiarite, non distante dal ponte per Ramacca, i due mezzi di sono scontrati.

Nell’impatto violento, otto persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco – che hanno estratto le persone rimaste incastrate tra le lamiere degli abitacoli dei mezzi – gli operatori sanitari del 118 con diverse ambulanze – che hanno trasportato i feriti in diversi ospedali della zona – e i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono in corso delle indagini. Al momento, la strada è stata chiusa al traffico. Si registrano disagi alla circolazione.