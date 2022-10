Incidente nell’Agrigentino, l’auto si schianta contro il guardrail: gravi un 22enne e un 24enne

Due persone, di 24 e 22 anni, che erano a bordo di una Fiat Punto sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 640, all’altezza del bivio di Aragona, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail. La dinamica e le cause di quanto accaduto restano ancora da ricostruire.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa di Caltanissetta e gli agenti della polizia stradale. Il 24enne, originario di Canicattì (Agrigento) e che era alla guida dell’auto, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo con una grave emorragia cerebrale. Il 22enne, nato a Racalmuto (Agrigento), invece è stato portato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con gravi traumi alla colonna vertebrale. La polizia stradale sta facendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.