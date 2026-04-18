Foto di Lorenzo Alibrandi

Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti all’interno del punto vendita Ikea di Catania, dove sarebbe stato segnalato l’uso improprio di spray urticante al peperoncino. Secondo quanto riportato da CataniaToday, il gesto – che non sarebbe stato motivato da una reale esigenza di difesa – ha generato comprensibile apprensione tra i presenti. Sul posto sono giunte anche diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La struttura è stata temporaneamente evacuata.