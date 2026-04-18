Foto di Lorenzo Alibrandi

Ipotesi spray al peperoncino tra i clienti, evacuata l’Ikea di Catania

18/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti all’interno del punto vendita Ikea di Catania, dove sarebbe stato segnalato l’uso improprio di spray urticante al peperoncino. Secondo quanto riportato da CataniaToday, il gesto – che non sarebbe stato motivato da una reale esigenza di difesa – ha generato comprensibile apprensione tra i presenti. Sul posto sono giunte anche diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La struttura è stata temporaneamente evacuata.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze