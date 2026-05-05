Statale 115, incidente con tre auto coinvolte: quattro feriti

Foto di Vigili del fuoco Ragusa

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, poco prima del ponte Costanzo, in direzione Ragusa-Modica. Coinvolte tre vetture in uno scontro che ha provocato disagi alla circolazione lungo l’arteria. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

I soccorsi dopo l’incidente lungo la statale 115

A seguito dell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Modica e Ragusa. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità, fortemente rallentata.