Incidente mortale sulla provinciale Pachino-Pozzallo, morta una donna di 59 anni

Una donna di 59 anni, Katia Ingoglia, è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Pachino a Pozzallo, nel territorio di Ispica, in provincia di Ragusa. La donna viaggiava come passeggera a bordo di una moto. L’uomo che era alla guida, a quanto pare il marito, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ingoglia era dipendente comunale al municipio di Pachino.