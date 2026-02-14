Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 19 lungo la strada statale 121, in direzione Paternò, in provincia di Catania. Il sinistro è avvenuto nel rettilineo nei pressi del centro commerciale Etnapolis, vicino lo svincolo Valcorrente. Almeno due le automobili coinvolte. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento l’arteria è interdetta alla circolazione con deviazioni istituite sul posto.