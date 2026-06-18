Un incidente mortale si è registrato questo pomeriggio lungo la strada statale 121 Catanese. L’arteria, come comunica Anas, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 238,000 nel territorio comunale di Bolognetta.

Incidente mortale, dinamica al vaglio delle autorità

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autocarro e nell’impatto, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas e le squadre della polizia Stradale sono presenti sul posto per gestire la viabilità e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.