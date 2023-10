Statale 121, muore un 22enne di Adrano. Impatto fatale contro le barriere di protezione

Uno scontro autonomo in cui ha perso la vita un 22enne di Adrano, Nicolò Torrisi. Il sinistro si è registrato nella serata di ieri lungo la strada statale 121, nel tratto compreso tra Paternò e il centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania. Secondo la prima ricostruzione il mezzo, una Renault Laguna, ha impattato contro le barriere di protezione laterali. Ferite anche altre due persone che si trovavano in compagnia del 22enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e il 118. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.

