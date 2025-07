Incidente sulla Siracusa-Floridia: muore a 25 anni in uno scontro tra moto e furgone

Aveva 25 anni il giovane che ha perso la vita ieri sera in un incidente sulla strada statale che collega Siracusa a Floridia. L’impatto, avvenuto intorno alle 21.30, ha coinvolto la sua moto e un furgone. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro: le indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone in transito. L’urto è stato violento: il giovane è stato sbalzato dalla sella per diversi metri, finendo sull’asfalto.

L’allarme è stato immediato: numerose le chiamate al 118 da parte degli automobilisti di passaggio. I sanitari, giunti sul posto, hanno tentato ogni manovra per rianimarlo e predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi: il cuore del ragazzo si è fermato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto.