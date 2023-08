Foto di Dario De Luca

Scontro auto-scooter a Sferracavallo. Morto un 45enne. Inutile l’intervento del 118

È morto un uomo di 45 anni dopo l’impatto tra il proprio scooter e una macchina. Il fatto è avvenuto a Sferracavallo, in provincia di Palermo, lungo via dell’Arancio. Inutile l’arrivo del 118 con i sanitari che non hanno potuto fare altro che costatare la morte del centauro. Indagini e strada chiusa al traffico per consentire i rilievi.