Foto di rescue.press

Ancora un incidente mortale sulle strade dell’Agrigentino: un ragazzo di 28 anni di Gela ha perso la vita lungo la strada provinciale 67 San Michele, che collega Licata alla località marittima della Mollarella. Il giovane si trovava a bordo di una moto Ducati R6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’autobotte. L’impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro lungo la provinciale 67

Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, lungo la provinciale 67, sono intervenuti gli agenti di polizia, un’ambulanza del 118 e un elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.