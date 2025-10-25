Foto di rescue.press

Licata, incidente sulla provinciale 67: muore un 28enne di Gela

25/10/2025

Ancora un incidente mortale sulle strade dell’Agrigentino: un ragazzo di 28 anni di Gela ha perso la vita lungo la strada provinciale 67 San Michele, che collega Licata alla località marittima della Mollarella. Il giovane si trovava a bordo di una moto Ducati R6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’autobotte. L’impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro lungo la provinciale 67

Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, lungo la provinciale 67, sono intervenuti gli agenti di polizia, un’ambulanza del 118 e un elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
