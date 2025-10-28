Incidente nel Messinese: auto finisce in un burrone, morta una 50enne

Incidente mortale all’alba di oggi a Pace del Mela, in provincia di Messina. A perdere la vita è stata una donna di 50 anni.

Incidente mortale a Pace del Mela

Un incidente autonomo si è verificato all’alba di questa mattina a Pace del Mela, nel Messinese. Precisamente in via Pirandello, la strada che collega il centro abitato con la strada statale 113. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente autonomo. L’auto è finita in un burrone. Stando a quanto emerso finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la donna che era alla guida ha perso il controllo della macchina in prossima di una curva.

La dinamica dell’incidente

Il veicolo ha sfondato il guardrail ed è precipitato per circa dieci metri finendo in un terreno sottostante. Sul posto dell’incidente mortale a Pace del Mela sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. I pompieri hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’abitacolo dell’auto. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, incaricati di effettuare i rilievi e avviare le indagini. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118. Il personale medico, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

La vittima

Mariarosa Cavò

La 50enne che ha perso la vita si chiamava Mariarosa Cavò ed era la titolare di un bar a Giammoro (frazione di Pace del Mela). Quando è accaduto l’incidente, stava proprio raggiungendo il posto di lavoro. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per accertare l’esatta dinamica del sinistro e anche per chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo.

