Mazara del Vallo: non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un muro. Morto un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale questa notte a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dopo che l’auto su cui era a bordo con altre tre persone non si è fermata a un posto di blocco della polizia. Ferite in modo grave altre tre persone, tra cui una donna incinta. La Peugeot su cui viaggiano i quattro ha tentato la fuga inseguita dalla polizia, finché non ha cominciato a sbandare, per poi finire a forte velocità contro un muro. La donna ferita è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Palermo, mentre gli altri due sono stati ricoverati nell’ospedale di Mazara del Vallo.