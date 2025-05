Scontro frontale tra due auto a Licata: morta una 19enne, grave il fidanzato

Una 19enne di residente a Gela (in provincia di Caltanissetta) è morta, durante la notte, dopo un incidente stradale avvenuto sulla statale 115 in contrada Canticaglione, vicino alla località Serenusa, poco distante da Licata, nell’Agrigentino. Secondo quanto ricostruito finora, due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata la giovane – Gaia Sanfilippo – che viaggiava a bordo di una Smart insieme al fidanzato e che ha riportato ferite gravissime.

La ragazza è stata portata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato, un 20enne originario di Gela, è in gravi condizioni ed è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio ma sarà trasferito al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Sull’altra auto viaggiava un uomo che ha riportato traumi alla testa ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione della viabilità e anche i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.