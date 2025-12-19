Foto di Hein56didden

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Sicilia: è accaduto a Ginostra, frazione di Stromboli. Dove un operaio trentenne, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è morto ieri a causa del ribaltamento della ruspa su cui stava lavorando. Il personale della guardia medica e del 118, intervenuto, non ha potuto fare niente per salvarlo. L’uomo stava lavorando nella zona del porto, dov’era impegnato in lavori di messa in sicurezza dei torrenti. Sul caso indagano i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.