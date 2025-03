Scontro frontale auto-tir a Comiso, morta una donna di 72 anni

Foto di Franco Assenza

Una donna di 72 anni, Maria Lucia Inghilterra, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Comiso, in provincia di Ragusa. L’impatto, tra l’auto della donna – una Lancia Y – e un tir, è avvenuto in via Paolo Borsellino, nei pressi del locale ospedale. Inutile l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico.