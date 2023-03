Catania, incidente mortale in via Santa Sofia. Perde la vita una guardia giurata 24enne

Un 24enne guardia giurata ha perso la vita in un incidente stradale mortale che si è verificato questa mattina in via Santa Sofia a Catania. Stando a quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo che il 24enne avrebbe avuto mentre si trovava alla guida della propria moto. Sul sinistro sta indagando la polizia municipale etnea. Sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, MeridioNews ha verificato che manca un pezzo di una lunga caditoia stradale.