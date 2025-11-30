Incidente mortale a Catania: si ribalta una Smart, muore un 38enne

Foto di Dario De Luca

Un incidente mortale si è verificato a Catania, nella zona di via Palermo. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro. Che, però, dai primi accertamenti, sembra essere un incidente autonomo. Di certo c’è che un’autovettura Smart si è ribaltata, mentre procedeva sulla strada. Non ce l’ha fatta uno dei due uomini a bordo, trasportato all’ospedale Garibaldi. Era il 38enne Christian Mandrà. L’altro occupante dell’auto, ferito, si trova in Rianimazione all’ospedale San Marco.